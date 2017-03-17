Источник назвал причину выката лайнера за ВПП в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Самолет Airbus-320 мог выкатиться за пределы рулежной дорожки в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Самолет Airbus-320 мог выкатиться за пределы рулежной дорожки в аэропорту Симферополя
В пятницу во время руления от перрона аэропорта Симферополь самолет А-320 выкатился за пределы рулежной полосы на летное поле. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в
«Причиной инцидента могла стать не невнимательность экипажа, а техническая неисправность в гидравлической системе самолета. Идет расследование инцидента», — сообщил источник.
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