Источник назвал причину выката лайнера за ВПП в аэропорту Симферополя

В пятницу во время руления от перрона аэропорта Симферополь самолет А-320 выкатился за пределы рулежной полосы на летное поле. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Причиной инцидента могла стать не невнимательность экипажа, а техническая неисправность в гидравлической системе самолета. Идет расследование инцидента», — сообщил источник.