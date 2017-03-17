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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал причину выката лайнера за ВПП в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Самолет Airbus-320 мог выкатиться за пределы рулежной дорожки в аэропорту Симферополя из-за технической неисправности в гидравлической системе лайнера, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.

Источник: РИА Новости

В пятницу во время руления от перрона аэропорта Симферополь самолет А-320 выкатился за пределы рулежной полосы на летное поле. Никто из пассажиров не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Причиной инцидента могла стать не невнимательность экипажа, а техническая неисправность в гидравлической системе самолета. Идет расследование инцидента», — сообщил источник.

Как сообщила пресс-служба аэропорта Симферополь, инцидент никак не повлиял на его штатную работу. Пассажиры были доставлены в аэровокзал, все 68 пассажиров лайнера вечером смогут улететь в Екатеринбург рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии». Выкатившийся на летное поле самолет не поврежден, все необходимое оборудование для того, чтобы вернуть его на рулежную дорожку, в аэропорту имеется, сообщили в пресс-службе.

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