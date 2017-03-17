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17:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Следователи просят суд арестовать первого зампредправления ТФБ Рамиля Насырова

Рамиль Насыров был задержан в рамках расследования одного из эпизодов хищения 3 млрд рублей у Центробанка.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В данный момент в Советском районном суде рассматривается ходатайство следователей об аресте заместителя председателя правления Татфондбанка. Следователь просит суд поместить Рамиля Насырова под арест до 16 апреля.

Напомним, что Рамиль Насыров был задержан в рамках расследования эпизода хищения 3 млрд рублей у Центробанка. По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Рамиль Насыров родился в 1982 году, в 2004 году окончил КНИТУ им. А. Н. Туполева по специальности юриспруденция. В 2013-м получил второе высшее образование в КФУ по специальности финансы и кредит. Имеет ученую степень кандидата технических наук.

Рамиль Насыров начинал карьеру банковского управленца в 2009 году с должности начальника отдела методологии внутреннего контроля ОАО «Ак Барс» Банк. На этой должности он проработал до 2014 года. С февраля 2014 года по апрель 2015 года занимал кресло руководителя службы внутреннего контроля ОАО «Ак Барс» Банк.

В апреле 2015 года Насыров перешел в Татфондбанк, где по декабрь 2015 работал директором по внутреннему аудиту ООО «ТФБ Холдинг». В его обязанности входило совершенствование системы внутреннего контроля в холдинге, в том числе унификация и стандартизация деятельности органов внутреннего контроля ТФБ и его бизнес-единиц. Принимал участие в организации процесса непрерывного повышения квалификации персонала и органов внутреннего контроля бизнес-единиц холдинга.

18 декабря 2015 Рамиль Насыров был назначен первым заместителем председателя правления ПАО «Татфондбанк».

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