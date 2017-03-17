Служба капитального строительства Крыма незаконно потратила 1,3 миллиарда рублей
Произошедшим заинтересовался комитет по противодействию коррупции.
Произошедшим заинтересовался комитет по противодействию коррупции.
Служба капитального строительства Крыма незаконно распорядилась бюджетными деньгами. Не имея на то полномочий, ведомство потратило 1,3 миллиарда рублей.
— В ходе проверки установлено, что Служба капстроительства осуществляла незаконное расходование бюджетных средств, — сообщает Служба финансового надзора Крыма. — При отсутствии
Материалы проверки переданы в Комитет по противодействию коррупции РК.