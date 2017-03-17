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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Служба капитального строительства Крыма незаконно потратила 1,3 миллиарда рублей

Произошедшим заинтересовался комитет по противодействию коррупции.

Служба капитального строительства Крыма незаконно распорядилась бюджетными деньгами. Не имея на то полномочий, ведомство потратило 1,3 миллиарда рублей.

— В ходе проверки установлено, что Служба капстроительства осуществляла незаконное расходование бюджетных средств, — сообщает Служба финансового надзора Крыма. — При отсутствии проектно-сметной документации перечислены авансы подрядчикам на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1,2 миллиарда рублей, также оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 54,1 миллиона рублей, которая на момент проверки отсутствовала.

Материалы проверки переданы в Комитет по противодействию коррупции РК.

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