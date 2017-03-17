Служба капитального строительства Крыма незаконно потратила 1,3 миллиарда рублей

Служба капитального строительства Крыма незаконно распорядилась бюджетными деньгами. Не имея на то полномочий, ведомство потратило 1,3 миллиарда рублей.

— В ходе проверки установлено, что Служба капстроительства осуществляла незаконное расходование бюджетных средств, — сообщает Служба финансового надзора Крыма. — При отсутствии проектно-сметной документации перечислены авансы подрядчикам на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1,2 миллиарда рублей, также оплачены работы по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 54,1 миллиона рублей, которая на момент проверки отсутствовала.

Материалы проверки переданы в Комитет по противодействию коррупции РК.