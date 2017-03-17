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17:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Стали известны причины взрыва на нефтебазе в Волжском

Стали известны причины взрыва на нефтебазе в Волжском.

Сегодня, 17 марта, природоохранная прокуратура сообщила о причинах взрыва и возгорания нефтепродуктов в городе Волжском Волгоградской области.

Как сообщил ВДТВ старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, по итогам проведенной проверки установлено, что 31 января 2017 года взрыв прогремел на нефтебазе в следствие того, что к работам были допущены неподготовленные работники.

Производившие установку металлических трапов на нефтяные резервуары мужчины, согласно выводам прокуратуры, не проходили инструктаж о мерах пожарной безопасности, не получили наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

«Вследствие проведенных работ, в нарушение правил безопасности нефтегазоперерабатывающих производств, при распиливании металлических частей трапа произошло возгорание паров нефтепродуктов с последующим взрывом одного из нефтяных резервуаров», — констатировал Костенко. — При этом, люк и боковая поверхность нефтяного резервуара в результате взрыва отлетели более чем на 100 метров, на соседнем предприятии взрывной волной выбило стекла на площади более 200 квадратных метров. По счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.

Материал проверки был направлен в следственные органы Волжского. Уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

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