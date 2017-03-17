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17:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Виновник пьяного ДТП под Воронежем получил 5 лет колонии за гибель пассажира

Второй приятель водителя из-за аварии остался обездвиженным.

Новохоперский районный суд вынес приговор виновнику пьяного ДТП 28-летнему Роману Кириллову в пятницу, 17 марта. Суд установил, что он управлял Mercedes-Benz С 200, который врезался в клумбу в поселке Елань-Коленовский и перевернулся. В аварии погиб 27-летний Александр Караман, 25-летний Сергей Колядин оказался полностью парализован.

ДТП случилось ровно четыре года назад, в ночь на 17 марта 2013 года. Все это время мама Александра Татьяна Караман добивалась справедливого наказания за смерть сына, и Кириллов лишился свободы только благодаря борьбе и настойчивости мамы жертвы аварии.

После четырех лет следствий и судов Роману Кириллову назначили в наказание 5 лет колонии-поселения, сообщила журналисту РИА «Воронеж» Татьяна Караман. Кроме того, суд лишил Романа Кириллова права управлять транспортным средством на 3 года и обязал выплатить потерпевшим по 500 тыс. рублей моральной компенсации.

Александр Караман погиб в автокатастрофе в ночь на 17 марта 2013 года. Парень ехал в Mercedes-Benz С 200 с двумя приятелями. Водитель иномарки Роман Кириллов, как установили медэксперты, сел за руль пьяным. По версии следствия, Кириллов не справился с управлением и врезался в клумбу в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района. Mercedes перевернулся. От сильного удара передняя часть иномарки смялась. Саша Караман от травм умер на месте аварии. Второй пассажир, Сергей Колядин, после ДТП из-за травмы позвоночника лишился возможности ходить и двигать руками.

В мае 2013 года следователи Новохоперского отдела полиции возбудили в отношении Романа Кириллова дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В его основу легли результаты транспортно-трассологической и автотехнической экспертиз. Исследования показали, что авария случилась из-за ошибки водителя, а не из-за неисправности автомобиля. Почти два года Кирилловы представляли в полицию справки из Лискинской районной больницы о том, что из-за тяжелой травмы головы Роман в следственных действиях участвовать не может.

— Сам водитель получил различные травмы и долго проходил лечение, в связи с чем расследование уголовного дела было продлено. Кроме того, на момент поступления в медучреждение после аварии у водителя было установлено алкогольное опьянение, — объясняли долгий ход дела в полиции.

В октябре 2015 года Новохоперский райсуд освободил Романа Кириллова от наказания. Владелец Mercedes-Benz не получил ни срока, ни принудительного лечения в стационаре. Основанием для решения стало заключение врачей о его невменяемости. Молодому человеку рекомендовали амбулаторное наблюдение у психиатра. Воронежский суд в апелляции утвердил постановление райсуда. Но Татьяна Караман дошла до Президиума областного суда, который отменил оба решения в кассации. Дело вернулось в полицию на новое расследование.

По ходатайству Татьяны Караман и ее представителя Олега Романцова следователи назначили обвиняемому новую психолого-психиатрическую экспертизу, на этот раз стационарную. Ее проводили специалисты Центра психиатрии Института имени Сербского, которые сошлись во мнении, что Роман Кириллов вменяем и может отвечать за свои поступки по закону. По статье о «Нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 264 УК РФ) водителю грозило от двух до семи лет колонии-поселения. Суд определил в наказание 5 лет колонии-поселения.

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