Самарца подозревают в убийстве своего сына
В четверг, 16 марта, в квартире на ул. Ташкентской, 130 в Самаре был обнаружен труп 33-летнего Петра С. с ножевым ранением живота.
В четверг, 16 марта, в квартире на ул. Ташкентской, 130 в Самаре был обнаружен труп 33-летнего Петра С. с ножевым ранением живота.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В совершении преступления подозревают 60-летнего Василия С. — отца погибшего.
Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.