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18:17 (мск), источник: УНИАН

Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу

Об этом Президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

Источник: УНИАН

Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом Президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский», — сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта из-за обстрелов в очередной раз была повреждена высоковольтная линия электропередач, вследствие чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

16 марта электроснабжение Авдеевки после ремонта ЛЭП было восстановлено.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии размежевания: Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.

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