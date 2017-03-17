Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу.

«Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом Президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский», — сказано в сообщении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 14 марта из-за обстрелов в очередной раз была повреждена высоковольтная линия электропередач, вследствие чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

16 марта электроснабжение Авдеевки после ремонта ЛЭП было восстановлено.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии размежевания: Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.