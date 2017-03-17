В Николаеве военный бензовоз въехал в зоомагазин, есть жертвы

В Николаеве военный бензовоз въехал в зоомагазин. Об этом сообщают местные СМИ. Авария произошла в микрорайоне Варваровка.

В Киеве сгорел автомобиль, есть пострадавшие

По данным издания «Новости N», у бензовоза «ЗИЛ-131» на спуске отказали тормоза.

«Водитель потерял управление, съехал на правую сторону улицы на тротуар, где врезался в магазин “Канцтовары”. После этого водитель вывернул руль влево, автомобиль пересек по диагонали улицу и въехал в зоомагазин», — пишет издание.

В результате ДТП погиб матрос-контрактник 1990 года рождения, сидевший на пассажирском сидении.

Сообщается, что бензовоз принадлежит 406-й отдельной артиллерийской бригаде (в/ч А2062) ВМС Украины.

В цистерне находилось 5 тонн дизельного топлива, поэтому на место происшествия прибыл пожарный автомобиль, чтобы предотвратить возможность возгорания.

Сайт «Преступности. НЕТ» пишет, что по предварительной информации, водитель бензовоза был трезв. Перед столкновением с магазином он выскочил из автомобиля.

В зоомагазине в момент столкновения находился только продавец, который не пострадал.