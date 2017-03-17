Водитель из Чечерска приговорен к 4 годам колонии за смертельный заезд на мате

Приговором суда обвиняемый признан виновным в нарушении правил и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.4 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки.

Трагедия произошла в агрогородке Отор Чечерского района 16 декабря. Компания из пяти молодых людей привязала веревками к автомобилю гимнастический мат, на котором решила покататься. Мат занесло. Один из «пассажиров» вылетел за пределы проезжей части, ударился о деревянное ограждение мусорного контейнера и погиб на месте происшествия.