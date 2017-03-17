В Артёмовском районе обнаружены десятки тел погибших собак

Возможно, сюда животных привезли после усыпления вместо того, чтобы кремировать. Отправляясь на охоту, Андрей рассчитывал настрелять дичи. Но едва войдя в лес, увидел такую картину, от которой ему стало не по себе.

Возле одной из полевых дорог близ посёлка Сосновый бор в две огромные кучи свалены трупы десятков собак. Здесь и породистые, и дворняги и щенки, есть даже домашние с ошейниками, аккуратно завернутые в одеяла.

Узнав о страшной находке, на место немедленно выехали специалисты Артёмовской ветеринарной станции. По их оценке, собаки погибли не насильственной смертью. Скорее всего, их усыпили медпрепаратами. Трупы пролежали в поле как минимум неделю, а значит, выбросили их не так давно.

Сейчас первоочередная задача — убрать тела и сжечь их, чтобы не допустить распространения опасных инфекций. Ветврачи уведомили об обнаружении мертвых животных все оперативные службы.

В ближайшее время расследованием этой истории займется полиция. Тем более что следов на месте преступления предостаточно — это и отпечатки протекторов шин, и, возможно, отпечатки рук.

Подобные случаи в Артемовском районе фиксировали не единожды: в 2008 году, затем осенью 2016 и сейчас. И главное — почерк всегда одинаковый. Причем, как говорят специалисты, скорее всего это дело рук не тех фирм, которые занимаются отловом бродячих животных по просьбе администрации, а неких частных лиц. Но зачем и для чего это нужно, теперь и предстоит выяснить.