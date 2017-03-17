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21:49 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Артёмовском районе обнаружены десятки тел погибших собак

Житель Артёмовского района на местной свалке обнаружил десятки трупов собак.

Возможно, сюда животных привезли после усыпления вместо того, чтобы кремировать. Отправляясь на охоту, Андрей рассчитывал настрелять дичи. Но едва войдя в лес, увидел такую картину, от которой ему стало не по себе.

Возле одной из полевых дорог близ посёлка Сосновый бор в две огромные кучи свалены трупы десятков собак. Здесь и породистые, и дворняги и щенки, есть даже домашние с ошейниками, аккуратно завернутые в одеяла.

Узнав о страшной находке, на место немедленно выехали специалисты Артёмовской ветеринарной станции. По их оценке, собаки погибли не насильственной смертью. Скорее всего, их усыпили медпрепаратами. Трупы пролежали в поле как минимум неделю, а значит, выбросили их не так давно.

Сейчас первоочередная задача — убрать тела и сжечь их, чтобы не допустить распространения опасных инфекций. Ветврачи уведомили об обнаружении мертвых животных все оперативные службы.

В ближайшее время расследованием этой истории займется полиция. Тем более что следов на месте преступления предостаточно — это и отпечатки протекторов шин, и, возможно, отпечатки рук.

Подобные случаи в Артемовском районе фиксировали не единожды: в 2008 году, затем осенью 2016 и сейчас. И главное — почерк всегда одинаковый. Причем, как говорят специалисты, скорее всего это дело рук не тех фирм, которые занимаются отловом бродячих животных по просьбе администрации, а неких частных лиц. Но зачем и для чего это нужно, теперь и предстоит выяснить.

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