Молнии ударили в два самолета, готовившихся к посадке в аэропорту Стамбула

У летевшей в Мельбурн пассажирки взорвались наушники

В Стамбуле продолжаются ливневые дожди, небо затянуто кучевыми облаками. По данным агентства, молния ударила в корпус первого самолета, о чем диспетчеры сообщили пилотам второго самолета.

Пилоты решили уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния все же ударила в воздушное судно.

Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту. О пострадавших или повреждениях самолетов не сообщается.