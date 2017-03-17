Молнии ударили в два самолета, готовившихся к посадке в аэропорту Стамбула
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молнии ударили в два самолета, которые готовились к посадке в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, сообщает агентство Dogan.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молнии ударили в два самолета, которые готовились к посадке в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, сообщает агентство Dogan.
В Стамбуле продолжаются ливневые дожди, небо затянуто кучевыми облаками. По данным агентства, молния ударила в корпус первого самолета, о чем диспетчеры сообщили пилотам второго самолета.
Пилоты решили уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния все же ударила в воздушное судно.
Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту. О пострадавших или повреждениях самолетов не сообщается.