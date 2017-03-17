Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Попав в колонию, россиянин придумал проект, принесший ему 20 млн
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
20:44 (мск), источник: РИА Новости

Молнии ударили в два самолета, готовившихся к посадке в аэропорту Стамбула

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молнии ударили в два самолета, которые готовились к посадке в стамбульском аэропорту имени Ататюрка, сообщает агентство Dogan.

Читайте также
У летевшей в Мельбурн пассажирки взорвались наушники

В Стамбуле продолжаются ливневые дожди, небо затянуто кучевыми облаками. По данным агентства, молния ударила в корпус первого самолета, о чем диспетчеры сообщили пилотам второго самолета.

Пилоты решили уйти на дополнительный круг перед посадкой, но в итоге молния все же ударила в воздушное судно.

Оба самолета благополучно приземлились в аэропорту. О пострадавших или повреждениях самолетов не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Трамп отказался пожать руку Меркель
Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина
Visa подтвердила разрешение взимать комиссию за снятие наличных
Шипулин завоевал медаль в спринте на этапе КМ по биатлону
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь