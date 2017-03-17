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21:34 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии 16-летнюю девушку убили по дороге из школы

Сегодня около 18.00 часов в дежурную часть отдела МВД России по Мишкинскому району Башкирии поступило сообщение, что на улице села Мишкино мужчина нанес ножевое ранение девушке и скрылся.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и служба скорой помощи. Пострадавшая, 16-летняя ученица одной из школ села Мишкино, скончалась по дороге в больницу.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению может быть причастен 20-летний местный житель, который передвигается на автомобиле марки Hyundai. Ориентировка на подозреваемого и его машину была передана всем постам и патрулям полиции, — сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

По его словам, вскоре сотрудники ДПС нашли автомобиль подозреваемого на окраине леса у села Мишкино. При проверке прилегающей территории инспекторы ГИБДД обнаружили и водителя, у которого имелись резаные ранения предплечий. Мужчине оказали первую помощь, после чего доставили в районную больницу.

В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России для проведения следственных действий. Одна из версий, которые разрабатывают следователи, — убийство на почве ревности.

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