Следствием установлены новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек
Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает выяснять обстоятельства
Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает выяснять обстоятельства
Следствием установлено, что Audi A4, на котором компания молодых людей попала в аварию, им не принадлежало. Минут за 30 до случившегося автомобиль попросту угнали у владельца. Поэтому в отношении двоих участников ДТП возбуждено уголовное дело за угон. В момент аварии один человек погиб сразу, а пятеро были доставлены в больницу.
Как стало известно, несколько дней назад от телесных повреждений в больнице умер второй участник ДТП. Об этом сообщил корреспонденту sb.by официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
Напомним, что около 3 часов ночи 2 марта 2017 года водитель автомобиля AUDI A4, двигаясь по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения.
В результате аварии 20-летний житель Заславля погиб на месте. 19- и 20-летних пассажирок, жительниц Осиповичей, а также трех молодых людей, минчан 1985, 1986 и 1996 года рождения, с травмами доставили в больницу.