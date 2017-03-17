Следствием установлены новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек

Следствием установлено, что Audi A4, на котором компания молодых людей попала в аварию, им не принадлежало. Минут за 30 до случившегося автомобиль попросту угнали у владельца. Поэтому в отношении двоих участников ДТП возбуждено уголовное дело за угон. В момент аварии один человек погиб сразу, а пятеро были доставлены в больницу.

Как стало известно, несколько дней назад от телесных повреждений в больнице умер второй участник ДТП. Об этом сообщил корреспонденту sb.by официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

Напомним, что около 3 часов ночи 2 марта 2017 года водитель автомобиля AUDI A4, двигаясь по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Корженевского, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения.

В результате аварии 20-летний житель Заславля погиб на месте. 19- и 20-летних пассажирок, жительниц Осиповичей, а также трех молодых людей, минчан 1985, 1986 и 1996 года рождения, с травмами доставили в больницу.