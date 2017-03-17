Грабители вызвали панику на площади Сан-Марко в Венеции

«Это случилось около двух часов пополудни (16.00 мск). От знаменитой кампанилы близ Собора Святого Марка вдруг повалил густой и едкий дым. В воздухе распространился неприятный химический запах. Ничего подобного никто из нас, венецианцев, никогда в жизни не видел. Скажу честно, в голову сразу пришли невеселые мысли о возможном теракте или еще каком-то событии такого рода», — рассказал по телефону РИА Новости очевидец происшедшего, управляющий одним из отелей, который расположен в непосредственной близости от главного собора Венеции.

Как выяснилось позднее, причиной необычного происшествия стали действия преступников, попытавшихся ограбить известный ювелирный магазин, который находится в самом центре Венеции. Чтобы отвлечь внимание представителей правоохранительных органов, постоянно дежурящих в этом районе, грабители взорвали две дымовые шашки близ кампанилы и в самом центре площади Сан-Марко.

Пока всеобщее внимание было привлечено к ЧП, вооруженные грабители под дымовой завесой попытались проникнуть в ювелирную лавку. Однако продавщицы проявили завидное хладнокровие и, несмотря на угрозы бандитов, заблокировали входную дверь.