Грабители вызвали панику на площади Сан-Марко в Венеции

«Это случилось около двух часов пополудни (16.00 мск). От знаменитой кампанилы близ Собора Святого Марка вдруг повалил густой и едкий дым. В воздухе распространился неприятный химический запах. Ничего подобного никто из нас, венецианцев, никогда в жизни не видел. Скажу честно, в голову сразу пришли невеселые мысли о возможном теракте или еще каком-то событии такого рода», — рассказал по телефону РИА Новости очевидец происшедшего, управляющий одним из отелей, который расположен в непосредственной близости от главного собора Венеции.
Как выяснилось позднее, причиной необычного происшествия стали действия преступников, попытавшихся ограбить известный ювелирный магазин, который находится в самом центре Венеции. Чтобы отвлечь внимание представителей правоохранительных органов, постоянно дежурящих в этом районе, грабители взорвали две дымовые шашки близ кампанилы и в самом центре площади Сан-Марко.
Пока всеобщее внимание было привлечено к ЧП, вооруженные грабители под дымовой завесой попытались проникнуть в ювелирную лавку. Однако продавщицы проявили завидное хладнокровие и, несмотря на угрозы бандитов, заблокировали входную дверь.
«Девушки отказались подчиниться преступникам и пытались через витрины показать прохожим, что магазин пытаются ограбить. В результате один из туристов все-таки поднял тревогу и начал звать на помощь. Тогда грабители вынуждены были ретироваться и под покровом дыма скрылись с места преступления», — сказал РИА Новости отельер.
Как сообщают местные СМИ, представители полиции, карабинеров, а также антитеррористических подразделений в настоящее время опрашивают свидетелей ЧП и изучают видеозаписи с камер, установленных на площади Сан-Марко.