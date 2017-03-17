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22:04 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека погибли на пожаре в Петербурге

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту гибели во время пожара четырех человек, включая малолетнего ребенка, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе СКР.

«По данным следствия, днем 17 марта после пожара в квартире одного из домов по улице Тельмана были обнаружены тела двух женщин и мужчины, а также мальчик 2013 года рождения, который был госпитализирован в детскую больницу, где скончался спустя непродолжительное время», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие выясняет все обстоятельства инцидента. Расследование находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления СКР по Петербургу.

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