Власти Москвы забрали 15 изъятых в Домодедово обезьян в Центр передержки под Яхромой

«Мы забрали обезьян в наш Центр передержки под Яхромой. Пока они будут находиться на карантине», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники Центра передержки обеспечивают уход, питание, реабилитацию и ветеринарное обследование для пойманных в столице животных и зверей, которые были доставлены в город незаконно.