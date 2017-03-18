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01:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Власти Москвы забрали 15 изъятых в Домодедово обезьян в Центр передержки под Яхромой

15 обезьян, изъятых у гражданки Узбекистана Домодедовской таможней, забрали в Центр передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.

«Мы забрали обезьян в наш Центр передержки под Яхромой. Пока они будут находиться на карантине», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники Центра передержки обеспечивают уход, питание, реабилитацию и ветеринарное обследование для пойманных в столице животных и зверей, которые были доставлены в город незаконно.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконный ввоз 15 детенышей обезьян. Животные были найдены при проведении таможенного контроля багажа гражданки Узбекистана, прибывшей из Вьетнама. Приматы находились в пластиковых клетках для транспортировки животных, разрешительные документы отсутствовали. В своем объяснении гражданка заявила, что перемещает обезьян для знакомого, который должен был ее встретить.

Отмечалось, что в январе 2017 г. сотрудниками Домодедовской таможни уже был пресечен случай незаконного ввоза диких животных. Так, гражданин РФ пытался ввезти 285 рептилий и насекомых из Дубая. Всего за 2016 г. сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконное перемещение 240 диких животных.

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