Власти Москвы забрали 15 изъятых в Домодедово обезьян в Центр передержки под Яхромой

«Мы забрали обезьян в наш Центр передержки под Яхромой. Пока они будут находиться на карантине», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники Центра передержки обеспечивают уход, питание, реабилитацию и ветеринарное обследование для пойманных в столице животных и зверей, которые были доставлены в город незаконно.
Ранее сообщалось, что сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконный ввоз 15 детенышей обезьян. Животные были найдены при проведении таможенного контроля багажа гражданки Узбекистана, прибывшей из Вьетнама. Приматы находились в пластиковых клетках для транспортировки животных, разрешительные документы отсутствовали. В своем объяснении гражданка заявила, что перемещает обезьян для знакомого, который должен был ее встретить.
Отмечалось, что в январе 2017 г. сотрудниками Домодедовской таможни уже был пресечен случай незаконного ввоза диких животных. Так, гражданин РФ пытался ввезти 285 рептилий и насекомых из Дубая. Всего за 2016 г. сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконное перемещение 240 диких животных.