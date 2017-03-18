В КС нашлось особое мнение о конфискации

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

КС опубликовал особое мнение судьи Казанцева по жалобе коллекционера из Германии Александра Певзнера на нормы УПК, послужившие основанием для конфискации у него картины Карла Брюллова стоимостью не менее $300 тыс. Культурная ценность была изъята Верховным судом (ВС) как вещественное доказательство по делу о контрабанде спустя три года после его прекращения по сроку давности и более чем через год после вступившего в силу решения о возврате картины владельцам. КС постановил, что конфискация «орудия преступления», признанного таковым без приговора (п. 1. ч. 3. ст. 81 УПК), возможна лишь при согласии обвиняемого на прекращение дела с такими последствиями, и в пределах годичного срока, предусмотренного ст. 401.6 УПК для ухудшения в кассации положения обвиняемого. Признав права заявителя нарушенными, КС потребовал пересмотреть дело в соответствии с его новым толкованием норм УПК.



Читайте также Немецкие эксперты помогут оценить состояние конфискованного Брюллова

Судья Казанцев, однако, считает, что обе нормы следовало признать не соответствующими Конституции. Согласие обвиняемого на прекращение уголовного дела не означает, что он «фактически признает законность и обоснованность выдвинутого против него подозрения или обвинения, принятых процессуальных решений, примененного принуждения, свою причастность к преступлению и свою вину в его совершении, а также отказывается от принадлежащего ему имущества», уверен судья КС. По его мнению, «за пределами срока давности уголовного преследования не только не может быть назначено наказание, но и не могут применяться иные уголовно-правовые меры», в том числе конфискация, которая была отнесена в законодательстве к таким мерам лишь в 2003 году. Закрепляя условия конфискации, законодатель «обязан исключить возможность необоснованного, несоразмерного и произвольного ограничения права собственности лица, привлеченного к уголовной ответственности», считает судья. Но ст. 81 УПК об определении судьбы вещественных доказательств не может подменять нормы Уголовного и Гражданского кодексов, допускающих конфискацию лишь по решению суда, говорится в особом мнении.

Конфискация орудия преступления за пределами срока давности нарушает принцип презумпции невиновности и конституционные права граждан, считает судья Казанцев в отличие от КС, в решении которого о презумпции невиновности не говорится.