Спасатели сняли подростка с дрейфующей льдины на Байкале

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России сняли 14-летнего подростка с дрейфующей льдины на Байкале накануне, 17 марта. Несовершеннолетний позвонил спасателям и рассказал, что во время его прогулки по акватории озера в районе поселка Листвянка произошел откол прибрежного льда. Школьник провел на льдине, которую начало сносить в сторону поселка Никола, менее получаса. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Было задействовано два судна на воздушной подушке, на которых спасатели и государственный инспектор по маломерным судам выдвинулись навстречу мальчику.

«Работали максимально быстро: были опасения, что льдина могла расколоться. Через 15 минут спасательная операция была завершена: подросток был замечен в районе гостиницы “Анастасия”, снят с дрейфующей льдины и доставлен на берег. Мальчик находился на ней менее получаса и за это время проплыл более двух км», — рассказал сотрудник Байкальского поисково-спасательного отряда Виктор Куржумов.

Спасатели отмечают: причиной происшествия стало несоблюдение требований безопасного поведения на водных объектах. Прогулки по весеннему льду, имеющему неоднородную структуру и предпосылки к отрыву, крайне опасны. Убедительная просьба к родителям — контролировать местонахождение несовершеннолетних для исключения подобных происшествий.