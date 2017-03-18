Спасатели сняли подростка с дрейфующей льдины на Байкале
Школьник находился на ней менее получаса.
Школьник находился на ней менее получаса.
Сотрудники Байкальского
Было задействовано два судна на воздушной подушке, на которых спасатели и государственный инспектор по маломерным судам выдвинулись навстречу мальчику.
«Работали максимально быстро: были опасения, что льдина могла расколоться. Через 15 минут спасательная операция была завершена: подросток был замечен в районе гостиницы “Анастасия”, снят с дрейфующей льдины и доставлен на берег. Мальчик находился на ней менее получаса и за это время проплыл более двух км», — рассказал сотрудник Байкальского
Спасатели отмечают: причиной происшествия стало несоблюдение требований безопасного поведения на водных объектах. Прогулки по весеннему льду, имеющему неоднородную структуру и предпосылки к отрыву, крайне опасны. Убедительная просьба к родителям — контролировать местонахождение несовершеннолетних для исключения подобных происшествий.