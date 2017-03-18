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06:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Магадане 17 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Несколько жителей Магадана госпитализированы с подозрением на сальмонеллез, сообщили ТАСС в инфекционной больнице города.

«В течение вчерашнего дня поступили 17 человек с подозрением на сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, состояние пациентов стабильное. Больница обеспечена всем необходимым. Назначено и проводится лечение», — сказала главный врач больницы Елена Мошталь.

В Управлении Роспотребнадзора по Магаданской области сообщили, что столовая, где питались пострадавшие, временно закрыта. «Проведены необходимые проверочные мероприятия, отобраны образцы для лабораторного исследования: смывы, готовые блюда», — отметили в ведомстве.

Также обследованы сотрудники столовой, составлен протокол об административном нарушении.

Установлено, что пострадавшие ели в столовой здания «Севервостокзолото» картофельное пюре, куда добавлялось сырое яйцо.

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