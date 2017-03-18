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19:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за резких маневров на дороге подрались два водителя

Зачинщика драки возмутило то, что его «подрезали».

В Красноярске двое водителей устроили драку на проезжей части. Инцидент произошел 17 марта на пр. Свободном в районе ГорДК.

Видеозапись с камер наблюдения появилась в соцсетях. На кадрах видно, как один из автомобилей перестраивается в крайнюю правую полосу, «подрезая» внедорожник. Водитель иномарки прижимает своего обидчика к обочине и выходит из машины. После разговора инициатор конфликта бьет оппонента, от чего тот падает на землю.

Из-за «разборок» в сторону Сопки образовалась пробка. «Разрешив» конфликт, водитель внедорожника выехал на бордюр и освободил одну полосу.

Пользователи Сети резко осудили поведение участников драки. В комментариях к посту разгорелся спор о культуре вождения в Красноярске.

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