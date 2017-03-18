В Алматы преступники грабят автомобили новым «тихим» способом

Источник: Nur.kz

В Алматы появился новый метод ограбления автомобилей с помощью «сканера». Такой способ не оставляет следов взлома и позволяет бесшумно открыть автомобиль. Так, возле супермаркета «Юбилейный» были задержаны двое молодых людей, ограбивших автомобиль, сообщает Patrul.kz.

Источник: Nur.kz

Владелец внедорожника припарковал свой автомобиль возле супермаркета «Юбилейный» и налегке отправился за покупками. Куртку оставил в салоне авто. Через 10 минут сработала автосигнализация. Когда он вышел к машине, его встретили полицейские и сообщили, что задержали воров, которые обокрали его машину. Следов взлома не было. Как выяснилось, молодые люди дождались удобного момента и с помощью считывающего устройства открыли замки и вытащили куртку.

Источник: Nur.kz

Но преступники и не подозревали, что за их действиями следят оперативники, которые уже несколько дней вели наблюдение за территорией супермаркета, поскольку здесь и в городе в целом участились кражи из автомобилей. По словам потерпевшего, он узнал в задержанных двух парней, которых видел неподалеку до того, как зашел в магазин. Один из них был одет в его куртку, а в кармане полицейские нашли пульт, которым и были считаны данные с сигнализации автомобиля.

Источник: Nur.kz