Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Дачные кооперативы в России будут упразднены
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
18:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сотрудник ДПС на глазах у прохожих ударил участника ДТП в Новосибирске

Служебную проверку проводят в отделе внутренних дел. Сотрудник ГИБДД — расправился с участником Дорожно-транспортного происшествия на глазах у прохожих.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На видеозаписи отчетливо видно, как мужчина в форме выходит из служебной машины и наносит молодому человеку удар. Тот — падает на спину, раскинув руки. И в течении нескольких минут неподвижно лежит на земле. За что полицейский нанес мужчине удар? и насколько правомерны были его действия? — сейчас выясняют правоохранители.

Анастасия Кильмакова, референт отдела информации и общественных связей Главного управления МВД по Новосибирской области: «Установлено, что мужчина пытался выхватить из рук сотрудника документы и к нему был применен боевой прием борьбы. Правовая квалификация действий сотрудника полиции будет дана следственными органами и в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел. И понесет ответственность в соответствии с законом». .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Умер заслуженный хоккейный тренер и телеведущий Сергей Гимаев
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
Фуркад-стайл. Как Шипулин добыл золото пасьюта Последнюю гонку преследования биатлонного сезона Антон Шипулин провёл практически безупречно, а потому и завоевал золотую награду
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь