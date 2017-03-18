Сотрудник ДПС на глазах у прохожих ударил участника ДТП в Новосибирске

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На видеозаписи отчетливо видно, как мужчина в форме выходит из служебной машины и наносит молодому человеку удар. Тот — падает на спину, раскинув руки. И в течении нескольких минут неподвижно лежит на земле. За что полицейский нанес мужчине удар? и насколько правомерны были его действия? — сейчас выясняют правоохранители.

Анастасия Кильмакова, референт отдела информации и общественных связей Главного управления МВД по Новосибирской области: «Установлено, что мужчина пытался выхватить из рук сотрудника документы и к нему был применен боевой прием борьбы. Правовая квалификация действий сотрудника полиции будет дана следственными органами и в случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел. И понесет ответственность в соответствии с законом». .