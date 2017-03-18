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19:17 (мск), источник: Newslab.ru

«Повалили и вцепились в ноги»: бродячие собаки напали на красноярскую школьницу

В Красноярске бродячие собаки напали на ребенка, сообщила 18 марта в эфире телекомпании «Афонтово» мать девочки Ольга Свиридюк.

17 марта утром во дворе на ул. Гладкова бродячие собаки окружили школьницу, которая шла на тренировку. Когда испугавшаяся девочка попыталась сбежать, собаки повалили ее и начали кусать за ноги.

«Когда я окно открыла, собаки как раз начали на нее набрасываться, лаять. Она попятилась, попыталась побежать, но они ее завалили на спину, начали кусать. Я дико заорала на весь дом. Подскочил муж и в одних трусах, как был, выпрыгнул с первого этажа, из окна, и побежал к ней. В это время с другой стороны прибежал еще один мужчина, и еще, кажется, женщина была. Подбежали и, не видела толком, вроде бы палками отбивали», — рассказала женщина.

У девочки рваная рана на ноге, врачам пришлось наложить 4 шва. Теперь ей предстоит долгое лечение — курс уколов от бешенства. Врачи рекомендуют ей почти на полгода отказаться от занятий спортом.

Специалистам «Белки и Стрелки», городского подрядчика по отлову собак, поймать агрессивных собак вчера не удалось. В Управлении дорог и благоустройства городской администрации, на котором лежит обязанность по контролю за этой работой, заверили — собак в ближайшее время поймают.

«Собаки будут отловлены. После того, как их поймают, они попадут на пункт передержки. В этот же день ветврач проведет осмотр собак и сделает заключение об их состоянии. Если собаки являются не агрессивными и не бешеными, они пройдут стерилизацию», — пояснил инженер УДИБ Тимофей Билуткин.

«Мы не должны бояться выпускать ребенка во двор. Ведь это нормально, в наше время не было мобильных телефонов, но родители были спокойны, а сейчас, даже во дворе, ребенку стало небезопасно. Поэтому я хочу оградить других детишек от подобного», — пояснила мать ребенка.

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