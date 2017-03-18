«Повалили и вцепились в ноги»: бродячие собаки напали на красноярскую школьницу

17 марта утром во дворе на ул. Гладкова бродячие собаки окружили школьницу, которая шла на тренировку. Когда испугавшаяся девочка попыталась сбежать, собаки повалили ее и начали кусать за ноги.

«Когда я окно открыла, собаки как раз начали на нее набрасываться, лаять. Она попятилась, попыталась побежать, но они ее завалили на спину, начали кусать. Я дико заорала на весь дом. Подскочил муж и в одних трусах, как был, выпрыгнул с первого этажа, из окна, и побежал к ней. В это время с другой стороны прибежал еще один мужчина, и еще, кажется, женщина была. Подбежали и, не видела толком, вроде бы палками отбивали», — рассказала женщина.

У девочки рваная рана на ноге, врачам пришлось наложить 4 шва. Теперь ей предстоит долгое лечение — курс уколов от бешенства. Врачи рекомендуют ей почти на полгода отказаться от занятий спортом.

Специалистам «Белки и Стрелки», городского подрядчика по отлову собак, поймать агрессивных собак вчера не удалось. В Управлении дорог и благоустройства городской администрации, на котором лежит обязанность по контролю за этой работой, заверили — собак в ближайшее время поймают.

«Собаки будут отловлены. После того, как их поймают, они попадут на пункт передержки. В этот же день ветврач проведет осмотр собак и сделает заключение об их состоянии. Если собаки являются не агрессивными и не бешеными, они пройдут стерилизацию», — пояснил инженер УДИБ Тимофей Билуткин.

«Мы не должны бояться выпускать ребенка во двор. Ведь это нормально, в наше время не было мобильных телефонов, но родители были спокойны, а сейчас, даже во дворе, ребенку стало небезопасно. Поэтому я хочу оградить других детишек от подобного», — пояснила мать ребенка.