На «Столбах» турист попал в каменную ловушку
На «Столбах» турист попал в ловушку на камнях, сообщили 18 марта в краевом учреждении «Спасатель».
На «Столбах» турист попал в ловушку на камнях, сообщили 18 марта в краевом учреждении «Спасатель».
В пятницу к спасателям поступил необычный вызов от туриста, гулявшего в центральном районе заповедника «Столбы». Мужчина рассказал, что его нога застряла между камней. Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому позвонил в экстренную службу.
Спасатели выехали на место, взяв с собой инструмент, который применяется для деблокировки пострадавших при происшествиях. Однако их помощь не потребовалась — пока сотрудники краевого учреждения ехали от острова Отдыха, где находится отряд, мужчина сумел освободиться самостоятельно.