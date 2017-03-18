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19:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе вандалы разгромили новую систему освещения в парке

17 марта стало известно, что неизвестные вандалы разрушили новую систему освещения, смонтированную вокруг Солдатского озера всего пару месяцев назад. Об этом сообщили в администрации города.

Вокруг озера было установлено 47 светоточек — 31 большая опора и 16 малых светильников, которые преобразили территорию парка. Добавив ей магии и уюта одновременно.

И вот предположительно в ночь с 16 на 17 марта почти половина малых светильников была разбита — стойки погнуты, плафоны разбиты, а лампочки выкручены.

Администрация парка обратилась с заявлением об акте вандализма в полицию.

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