В Уфе вандалы разгромили новую систему освещения в парке
17 марта стало известно, что неизвестные вандалы разрушили новую систему освещения, смонтированную вокруг Солдатского озера всего пару месяцев назад. Об этом сообщили в администрации города.
17 марта стало известно, что неизвестные вандалы разрушили новую систему освещения, смонтированную вокруг Солдатского озера всего пару месяцев назад. Об этом сообщили в администрации города.
Вокруг озера было установлено 47 светоточек — 31 большая опора и 16 малых светильников, которые преобразили территорию парка. Добавив ей магии и уюта одновременно.
И вот предположительно в ночь с 16 на 17 марта почти половина малых светильников была разбита — стойки погнуты, плафоны разбиты, а лампочки выкручены.
Администрация парка обратилась с заявлением об акте вандализма в полицию.