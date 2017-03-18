Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Европарламент высказался о выдаче жителям Крыма паспортов РФ
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16Неслабый пол
08:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пресс-центр АТО сообщил о больших потерях среди военных за минувшие сутки

Под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 112 обстрелов своих позиций, сообщили о четырех погибших военных на Донбассе за сутки.

Читайте также
В Днепропетровской области озвучили планы на весенний призыв

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось… За сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое ранены», — говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

По информации пресс-центра, под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
В Германии заявили о возросшей угрозе со стороны РФ
Пентагон прокомментировал сообщения об ударе по мечети в Сирии
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
Японии нужны детали плана совместной деятельности на Курилах
Нетаньяху объяснил рейд израильских самолетов в Сирию
Организаторы «Евровидения» высказались об участии Самойловой
СМИ: О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель
Спорт
Как будто и не спринт. 0,2 секунды принесли Шипулину бронзу Антон Шипулин провёл лучший спринт в этом сезоне. Он стартовал 106-м, отстрелялся на ноль, а ценой его трудовой бронзы стали 0,2 секунды
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь