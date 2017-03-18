Пресс-центр АТО сообщил о больших потерях среди военных за минувшие сутки
Под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.
Под обстрелами оказались населенные пункты Широкино, Гнутово, Талаковка, Авдеевка, Новозвановка и другие. Огонь велся из минометов, танков и гранатометов, заключили силовики.
КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 112 обстрелов своих позиций, сообщили о четырех погибших военных на Донбассе за сутки.
«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось… За сутки погибли четверо военнослужащих и еще трое ранены», — говорится в сообщении
По информации
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.