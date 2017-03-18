Полиция Находки ищет автора фейковой суицидальной надписи в одном из подъездов

Находкинская Полиция ищет автора фейковой суицидальной надписи в одном из подъездов, которую массово получили пользователи социальных сетей и мессенджеров. Никиту Н., чье имя фигурировало в подписи, нашли здоровым и невредимым. Информация о том, что подросток написал сообщение, не подтвердилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на nhknews.ru.

«Полицейские установили личность подростка, персональные данные которого указывались в сообщении, а также его родителей. В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних опросили мальчика и его родителей, побеседовали с соседями, посетили его по месту учебы. Ребенок характеризуется положительно, принимает активное участие в жизни школы. Информация о том, что подросток написал сообщение, не подтвердилась», — рассказали в пресс-службе УМВД Приморского края.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают лиц, сделавших эту надпись.

Поскольку информация об описываемом в сообщениях событии является фейковой, полиция призывает жителей края удалять спам и не участвовать в его распространении в родительских группах, среди знакомых, родственников, коллег по работе.