Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16Неслабый пол
08:27 (мск), источник: Вести Приморье

Полиция Находки ищет автора фейковой суицидальной надписи в одном из подъездов

Никиту Н., чье имя фигурировало в подписи, нашли здоровым и невредимым. Информация о том, что подросток написал сообщение, не подтвердилась.

Находкинская Полиция ищет автора фейковой суицидальной надписи в одном из подъездов, которую массово получили пользователи социальных сетей и мессенджеров. Никиту Н., чье имя фигурировало в подписи, нашли здоровым и невредимым. Информация о том, что подросток написал сообщение, не подтвердилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на nhknews.ru.

«Полицейские установили личность подростка, персональные данные которого указывались в сообщении, а также его родителей. В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних опросили мальчика и его родителей, побеседовали с соседями, посетили его по месту учебы. Ребенок характеризуется положительно, принимает активное участие в жизни школы. Информация о том, что подросток написал сообщение, не подтвердилась», — рассказали в пресс-службе УМВД Приморского края.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают лиц, сделавших эту надпись.

Поскольку информация об описываемом в сообщениях событии является фейковой, полиция призывает жителей края удалять спам и не участвовать в его распространении в родительских группах, среди знакомых, родственников, коллег по работе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
В Германии заявили о возросшей угрозе со стороны РФ
Пентагон прокомментировал сообщения об ударе по мечети в Сирии
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
Японии нужны детали плана совместной деятельности на Курилах
Нетаньяху объяснил рейд израильских самолетов в Сирию
Организаторы «Евровидения» высказались об участии Самойловой
СМИ: О чем поспорили, и что общего нашли Трамп и Меркель
Спорт
Как будто и не спринт. 0,2 секунды принесли Шипулину бронзу Антон Шипулин провёл лучший спринт в этом сезоне. Он стартовал 106-м, отстрелялся на ноль, а ценой его трудовой бронзы стали 0,2 секунды
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь