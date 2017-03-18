В Новосибирске сотрудники офиса едва не отравились газом
Работники одного из офисов в центре Новосибирска вечером в пятницу внезапно почувствовали острый приступ удушья и спешно ретировались из помещения.
Работники одного из офисов в центре Новосибирска вечером в пятницу внезапно почувствовали острый приступ удушья и спешно ретировались из помещения.
В Новосибирске сотрудники офиса едва не отравились газом, информация опубликована в сообществе Муниципальной
Инцидент произошел в 18 часов в пятницу, 17 марта. В одном из офисных помещений на улице Красный проспект работники почувствовали острый приступ удушья и предположили, что через вентиляционную трубу поступил неизвестный газ.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 сотрудников, даже не успев надеть верхнюю одежду, — отметили в МАСС.
Прибывшие спасатели и полицейские провели разведку, проветрили помещение, вынесли людям одежду. С помощью газоанализатора также установили наличие вредных веществ в воздухе — ничего не было обнаружено.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП.