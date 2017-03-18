Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
18:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сотрудники офиса едва не отравились газом

Работники одного из офисов в центре Новосибирска вечером в пятницу внезапно почувствовали острый приступ удушья и спешно ретировались из помещения.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сотрудники офиса едва не отравились газом, информация опубликована в сообществе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел в 18 часов в пятницу, 17 марта. В одном из офисных помещений на улице Красный проспект работники почувствовали острый приступ удушья и предположили, что через вентиляционную трубу поступил неизвестный газ.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 сотрудников, даже не успев надеть верхнюю одежду, — отметили в МАСС.

Прибывшие спасатели и полицейские провели разведку, проветрили помещение, вынесли людям одежду. С помощью газоанализатора также установили наличие вредных веществ в воздухе — ничего не было обнаружено.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Умер заслуженный хоккейный тренер и телеведущий Сергей Гимаев
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
Фуркад-стайл. Как Шипулин добыл золото пасьюта Последнюю гонку преследования биатлонного сезона Антон Шипулин провёл практически безупречно, а потому и завоевал золотую награду
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь