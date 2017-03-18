В Новосибирске сотрудники офиса едва не отравились газом, информация опубликована в сообществе Муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».



Инцидент произошел в 18 часов в пятницу, 17 марта. В одном из офисных помещений на улице Красный проспект работники почувствовали острый приступ удушья и предположили, что через вентиляционную трубу поступил неизвестный газ.



«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 сотрудников, даже не успев надеть верхнюю одежду, — отметили в МАСС.



Прибывшие спасатели и полицейские провели разведку, проветрили помещение, вынесли людям одежду. С помощью газоанализатора также установили наличие вредных веществ в воздухе — ничего не было обнаружено.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП.