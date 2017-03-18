Омский пенсионер лишился полумиллиона рублей при попытке продать дом

Ранее пенсионер размещал на специализированном сайте объявление о продаже жилого дома, по которому в январе текущего года ему позвонила женщина. Звонившая сказала, что готова купить жилье и внести за него залог в 30 тысяч рублей. Деньги она намеревалась перечислить на банковскую карту продавца, под предлогом чего пенсионер совершил ряд операций через банкомат и сообщил аферистке пароли для доступа в личный кабинет на сайте банка. Затем женщина попросила вернуть залог под предлогом ошибочно переведенной суммы. В результате ряда обманных действий пенсионер перевел 570 тысяч рублей с своего счета, а пропажу денег обнаружил только через два месяца.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, аферистам грозит до 6 лет лишения свободы.