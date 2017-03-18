Во Владивостоке задержали серийного вора
Мужчина дергал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они.
Мужчина дергал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о краже из квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока женщина была на кухне, злоумышленник вошел в квартиру и похитил из прихожей сумку с деньгами и документами.
В ходе
В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.
По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены пять уголовных дел. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.