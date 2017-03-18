Во Владивостоке задержали серийного вора

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о краже из квартиры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Потерпевшая находилась дома с незапертой входной дверью. Пока женщина была на кухне, злоумышленник вошел в квартиру и похитил из прихожей сумку с деньгами и документами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 33-летнего жителя Владивостока. Сотрудники полиции также установили, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений на территории столицы Приморья. Злоумышленник действовал по одной схеме. Спускаясь с верхнего этажа многоквартирного дома, он дергал ручки входных дверей, проверяя, заперты ли они. Если двери были открыты, мужчина проникал в квартиры и похищал ценные вещи.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены пять уголовных дел. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.