В Кунгуре со льда реки Ирень спасли пьяного

Спасателям с сообщением о мужчине на льду позвонил диспетчер Станции скорой медицинской помощи г. Кунгура, а в «скорую» информация поступила от пассажира поезда, который проезжал по мосту и увидел в окно лежащего на льду человека. Сотрудники скорой помощи попросили спасателей оказать помощь в медицинской эвакуации человека со льда реки Ирень до берега.



На место выехали спасатели ГОР 4, но на месте их помощь не потребовалась. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения и был сопровожден со льда сотрудниками Кунгурской городской службы спасения, после чего передан в руки сотрудников полиции.









