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14:52 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре со льда реки Ирень спасли пьяного

17 марта ближе к вечеру на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил сигнал о том, что рядом с Иренским железнодорожным мостом (1533 км) на льду реки Ирень лежит человек.

Спасателям с сообщением о мужчине на льду позвонил диспетчер Станции скорой медицинской помощи г. Кунгура, а в «скорую» информация поступила от пассажира поезда, который проезжал по мосту и увидел в окно лежащего на льду человека. Сотрудники скорой помощи попросили спасателей оказать помощь в медицинской эвакуации человека со льда реки Ирень до берега.

На место выехали спасатели ГОР 4, но на месте их помощь не потребовалась. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения и был сопровожден со льда сотрудниками Кунгурской городской службы спасения, после чего передан в руки сотрудников полиции.




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