В Омске «девятка» сбила подростка
17 марта около 20:35 на улице Волховстроя произошло ДТП — автомобиль ВАЗ-21099 сбил 14-летнего подростка.
17 марта около 20:35 на улице Волховстроя произошло ДТП — автомобиль ВАЗ-21099 сбил 14-летнего подростка.
Авария случилась в районе доме № 24, где пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. При этом нерегулируемый пешеходный переход находился в нескольких десятках метров от места ДТП.
В результате подростка увезли в больницу на «скорой». По факту происшествия проводится проверка. Известно, что 21-летний водитель «девятки» был трезв, сообщает