В Омске «девятка» сбила подростка

Авария случилась в районе доме № 24, где пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. При этом нерегулируемый пешеходный переход находился в нескольких десятках метров от места ДТП.

В результате подростка увезли в больницу на «скорой». По факту происшествия проводится проверка. Известно, что 21-летний водитель «девятки» был трезв, сообщает пресс-служба омской полиции.