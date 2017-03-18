18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль горел на трассе М1 в Витебской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Установлены новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек

Инцидент произошел ночью 18 марта на 609-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница России в Дубровенском районе. Сообщение о возгорании автомобиля «Пежо Партнер» поступило спасателям в 3.52. Причина происшествия устанавливается.

Как отметили в Витебском областном управлении МЧС, еще один легковой автомобиль «Мерседес-190» оказался поврежден при пожаре, произошедшем в гараже по ул. Ковзуна в Верхнедвинске 17 марта. Причина ЧП также устанавливается.

Согласно сводке МЧС Беларуси, за прошедшие сутки в стране произошло 16 пожаров, уничтожено одно и повреждены 10 строений. Кроме того, повреждены 5 единиц техники, спасен 1 человек. Чрезвычайных ситуаций с гибелью людей не зафиксировано.