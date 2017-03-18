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16:17 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге ФСБ задержала владельца генподрядчика «Новых Крестов» Виктора Кудрина

Владелец компании «ГСК» Виктор Кудрин, являющийся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов» задержан в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

В его загородном доме и офисе фирмы прошли обыски. Ему вменяют «растрату». Так продолжается история с арестом за подстрекательство в убийстве заместителя начальника УФСИН, полковника Мойсеенко.

По информации «Фонтанки», вечером 17 марта в загородный дом в элитном поселке в Юкках владельца строительной компании «ГСК» Виктора Кудрина, являющейся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов», приехали оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными структурами) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и провели обыск. Самого Виктора Кудрина они доставили в Следственный комитет Петербурга Мойку, где недавно в отношении первым отделом (преступления против госвласти в сфере экономике) второго следственного управления было возбуждено уголовное дело.

Также всю ночь обыски шли в офисе «Генеральной строительной корпорации», в бизнес-центре Атрио на Петроградской набережной, 22

Здесь же присутствовали оперативники собственной безопасности Управления ФСИН России и Петербурга.

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Безусловно это связано с недавним событием — убийством начальника отдела по техническому контролю за строительством «Новых Крестов», подполковника Чернова и последующим арестом его начальника, заместителя начальника УФСИН по капитальному строительству, полковника Мойсеенко.

По данным «Фонтанки», к утру 18 марта Виктор Кудрин был задержан на двое суток по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершенный в организованной группе в особо крупном размере». По информации «Фонтанки» ему вменяется 60 миллионов рублей. Что касается схемы хищения, то она классическая: подписанные акты о приемке работ при их не выполнении. Он помещен в Межведомственный изолятор временного содержания на Захарьевской улице.

Новый следственный изолятор «Кресты-2» начали строить еще в 2007 году по распоряжению Владимира Путина, за несколько лет до этого посетившего «Кресты» старые. Новый изолятор, рассчитанный на 4 тысячи подследственных, должен был стать самым большим в Европе (как, впрочем, и легендарные «Кресты»).

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Генподрядчиком строительства, оцененного почти в 12 миллиардов рублей, стала «Генеральная строительная корпорация» (ГСК), принадлежащая бизнесмену Виктору Кудрину.

Правда, знающие люди уверены — ГСК вряд ли бы получила контракт, если бы не президент ИСК «Петроинвест» Руслан Хамхоков. Генерал-лейтенант запаса в прошлом руководил северо-западным управлением «Спецстроя России» и имел большой опыт работы по заказам УФСИН. Так «Петроинвест» стал субгенподрядчиком работ, заключив с ГСК договор примерно на 6 миллиардов рублей. Вторую половину хлопот ГСК взял на себя.

Что касается, результатов строительства, то сроки вводу в эксплуатацию постоянно сдвигались, а генподрядчик с подрядчиком завязли в арбитражных распрях. Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти также подала многочисленные иски к «ГСК». Уже год слышны комментарии, что на достройку объекта не хватает чуть ли ни миллиарда рублей.

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