В Петербурге ФСБ задержала владельца генподрядчика «Новых Крестов» Виктора Кудрина

Источник: РИА "Новости"

В его загородном доме и офисе фирмы прошли обыски. Ему вменяют «растрату». Так продолжается история с арестом за подстрекательство в убийстве заместителя начальника УФСИН, полковника Мойсеенко. По информации «Фонтанки», вечером 17 марта в загородный дом в элитном поселке в Юкках владельца строительной компании «ГСК» Виктора Кудрина, являющейся генеральным подрядчиком при строительстве «Новых Крестов», приехали оперативники отдела «М» (контроль за правоохранительными структурами) Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и провели обыск. Самого Виктора Кудрина они доставили в Следственный комитет Петербурга Мойку, где недавно в отношении первым отделом (преступления против госвласти в сфере экономике) второго следственного управления было возбуждено уголовное дело.

Также всю ночь обыски шли в офисе «Генеральной строительной корпорации», в бизнес-центре Атрио на Петроградской набережной, 22

Здесь же присутствовали оперативники собственной безопасности Управления ФСИН России и Петербурга.

Безусловно это связано с недавним событием — убийством начальника отдела по техническому контролю за строительством «Новых Крестов», подполковника Чернова и последующим арестом его начальника, заместителя начальника УФСИН по капитальному строительству, полковника Мойсеенко. По данным «Фонтанки», к утру 18 марта Виктор Кудрин был задержан на двое суток по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершенный в организованной группе в особо крупном размере». По информации «Фонтанки» ему вменяется 60 миллионов рублей. Что касается схемы хищения, то она классическая: подписанные акты о приемке работ при их не выполнении. Он помещен в Межведомственный изолятор временного содержания на Захарьевской улице. Новый следственный изолятор «Кресты-2» начали строить еще в 2007 году по распоряжению Владимира Путина, за несколько лет до этого посетившего «Кресты» старые. Новый изолятор, рассчитанный на 4 тысячи подследственных, должен был стать самым большим в Европе (как, впрочем, и легендарные «Кресты»).

Читайте также Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума