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12:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Два человека погибли при лобовом столкновении авто в Абзелиловском районе

Пассажирка одной из машин госпитализирована в больницу. Серьезное ДТП произошло накануне на 268 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, водитель ВАЗ-2110 врезался в иномарку Пежо-308, которая ехала во встречном направлении. В результате столкновения водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. Пассажирка «десятки» была госпитализирована в районную больницу. За минувшие сутки в республике произошло три ДТП, в котором двое погибли, трое пострадали.

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