Два человека погибли при лобовом столкновении авто в Абзелиловском районе
Пассажирка одной из машин госпитализирована в больницу. Серьезное ДТП произошло накануне на 268 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Пассажирка одной из машин госпитализирована в больницу. Серьезное ДТП произошло накануне на 268 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
Как сообщили в республиканском ГИБДД, водитель ВАЗ-2110 врезался в иномарку Пежо-308, которая ехала во встречном направлении. В результате столкновения водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. Пассажирка «десятки» была госпитализирована в районную больницу. За минувшие сутки в республике произошло три ДТП, в котором двое погибли, трое пострадали.