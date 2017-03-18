Два человека погибли при лобовом столкновении авто в Абзелиловском районе

Как сообщили в республиканском ГИБДД, водитель ВАЗ-2110 врезался в иномарку Пежо-308, которая ехала во встречном направлении. В результате столкновения водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. Пассажирка «десятки» была госпитализирована в районную больницу. За минувшие сутки в республике произошло три ДТП, в котором двое погибли, трое пострадали.