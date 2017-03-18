Несколько человек пострадали в ДТП с такси на улице Космонавтов в Воронеже

По данным областного управления МЧС, авария случилась в ночь на 18 марта на улице Космонавтов, в районе дома 18. Здесь около половины второго ночи столкнулись два автомобиля, в том числе, как сообщают воронежские СМИ, машина такси.

В результате сильного столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. Для ликвидаций последствий аварии и эвакуации раненых людей пришлось вызывать спасателей. По имеющейся информации, в ДТП пострадали оба водителя, им понадобилась госпитализация. Что именно спровоцировало аварию, и какова степень вины каждого из водителей, сейчас выясняет полиция.