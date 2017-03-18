На Урале завели дело об избиении сотрудников «скорой»

Как уже сообщала «РГ», инцидент произошел в ночь на 9 марта. Жители улицы Энергетиков в поселке ГРЭС вызвали «скорую» для мужчины, который находился в подъезде в бессознательном состоянии.

Прибывшая на место бригада медиков определила, что пациент находится в состоянии опьянения и начала приводить его в чувство. Однако мужчина повел себя агрессивно, несколько раз ударил санитара в живот и лицо, оттолкнул фельдшера и заперся в своей квартире на первом этаже дома.

На место происшествия вызвали полицию, составившую на дебошира протокол по статье КоАП РФ о нанесении побоев. Однако следователи СК усмотрели в инциденте признаки уголовно наказуемого деяния, возбудив по материалам полиции дело сразу по двум статьям УК РФ.

Теперь агрессивному пациенту грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления отметили в СК.