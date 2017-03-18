Стали известны детали инцидента с самолетом в аэропорту Симферополя

В пятницу во время руления от перрона аэропорта «Симферополь» самолет «Аэробус А320» выкатился за пределы рулежной дорожки на спланированную часть летного поля. Борт компании «Уральские авиалинии» с 68 пассажирами должен был вылететь в Екатеринбург. Никто из них не пострадал.

«По предварительной информации, в процессе руления от терминала экипажем была выявлена неисправность, которая не позволяла воздушному судну продолжить движение и, тем более, осуществить взлет. Конфигурация рулежных дорожек в аэропорту Симферополя такова, что если бы борт остался в ожидании буксировки на стоянку на том месте, где находился в момент обнаружения неисправности, то работа воздушной гавани была бы парализована на неопределенное время. Службам ОрВД пришлось бы закрыть аэропорт», — пояснили в корпорации.