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11:43 (мск), источник: РИА Крым

Стали известны детали инцидента с самолетом в аэропорту Симферополя

Во время руления самолета «Аэробус А320» в аэропорту «Симферополь» в пятницу экипаж выявил неисправность, которая не позволяла воздушному судну осуществить взлет. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ».

В пятницу во время руления от перрона аэропорта «Симферополь» самолет «Аэробус А320» выкатился за пределы рулежной дорожки на спланированную часть летного поля. Борт компании «Уральские авиалинии» с 68 пассажирами должен был вылететь в Екатеринбург. Никто из них не пострадал.

«По предварительной информации, в процессе руления от терминала экипажем была выявлена неисправность, которая не позволяла воздушному судну продолжить движение и, тем более, осуществить взлет. Конфигурация рулежных дорожек в аэропорту Симферополя такова, что если бы борт остался в ожидании буксировки на стоянку на том месте, где находился в момент обнаружения неисправности, то работа воздушной гавани была бы парализована на неопределенное время. Службам ОрВД пришлось бы закрыть аэропорт», — пояснили в корпорации.

По данным пресс-службы, чтобы не заблокировать аэропорт, командир воздушного судна принял решение освободить рулежную дорожку, дав, таким образом, возможность другим самолетам, среди которых был еще один борт «Уральских авиалиний», выруливать от терминала к взлетно-посадочной полосе и в обратном направлении.

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