Четыре случая укусов клещей зафиксированы в Волгоградской области

Первые четыре случая атаки клещей зафиксированы в Волгоградской области по состоянию на 16 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, насекомые укусили жителей Калачевского, Серафимовичского, Урюпинского и Чернышковского районов. «На территории региона функционируют природные очаги Крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии, переносчиками которых являются клещи», — добавили в ведомстве.

В группу риска по заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, входят жители городской и сельской местности, посещающие зеленые зоны.

«Многолетний анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области свидетельствует, что наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.