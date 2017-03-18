Четыре случая укусов клещей зафиксированы в Волгоградской области
Насекомые активизировались раньше, чем обычно
Насекомые активизировались раньше, чем обычно
Первые четыре случая атаки клещей зафиксированы в Волгоградской области по состоянию на 16 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В группу риска по заболеваемости инфекциями, передающимися иксодовыми клещами, входят жители городской и сельской местности, посещающие зеленые зоны.
«Многолетний анализ заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области свидетельствует, что наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.