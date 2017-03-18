Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал «Ранак» со ссылкой на городскую ГАИ.

Установлены новые обстоятельства аварии на МКАД с участием шести человек

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Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.

Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.