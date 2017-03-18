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11:22 (мск), источник: Sputnik.by

Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме

Медики сами доставили девочку в реанимационное отделение городской больницы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал «Ранак» со ссылкой на городскую ГАИ.

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Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.

Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.

Городская Госавтоинспекция просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 5−17−17 (в Светлогорске) и 8 (044) 730−59−44.

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