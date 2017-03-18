Скорая сбила девочку в Светлогорске: пострадавшая в коме
Медики сами доставили девочку в реанимационное отделение городской больницы.
Медики сами доставили девочку в реанимационное отделение городской больницы.
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи сбил несовершеннолетнюю девочку в Светлогорске, ребенок находится в состоянии комы, передает местный портал «Ранак» со ссылкой на городскую ГАИ.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Социалистической в райцентре. Машина скорой помощи сбила 15-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала
Медики отвезли пострадавшую в больницу, девочка находится в реанимационном отделении больницы в Светлогорске.
Других подробностей дорожного инцидента не сообщается.
Городская Госавтоинспекция просит свидетелей данного ДТП позвонить по телефонам 5−17−17 (в Светлогорске) и