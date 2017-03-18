В СИЗО нашли тело бывшего топ-менеджера Роскосмоса, сообщили правозащитники
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший
«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО № 5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — сказала Меркачева.
Следователи проводят проверку случившегося.
Исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве с имуществом РСК МиГ, при этом виновным он себя не считал. По статье о мошенничестве в особо крупном размере