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11:43 (мск), источник: РИА Новости

В СИЗО нашли тело бывшего топ-менеджера Роскосмоса, сообщили правозащитники

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, обвиняемый в мошенничестве на 200 миллионов рублей, найден мертвым в камере СИЗО № 5 города Москвы, сообщила РИА Новости член общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

Источник: РИА Новости

«Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО № 5, однако причина смерти на данный момент неизвестна», — сказала Меркачева.

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Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, по предварительным данным, речь идет о самоубийстве

Следователи проводят проверку случившегося.

Исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве с имуществом РСК МиГ, при этом виновным он себя не считал. По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозило до 10 лет заключения.

Комментарии
6
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
обширный инфаркт.
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Tavovic
Нашли в СИЗО ? Хорошие у нас СИЗО , что могли и не найти (
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марина пузанова
тихо убрали чтобы ниточка дальше не потянулась к верхушкам
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