В аэропорту Парижа неизвестный попытался отнять оружие у военного
ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Неизвестный напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже, военные открыли огонь, сообщает информационный телеканал BFMTV.
ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Неизвестный напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже, военные открыли огонь, сообщает информационный телеканал BFMTV.
По предварительным данным, мужчина попытался отнять оружие у военнослужащего, обеспечивающего безопасность в рамках операции Sentinelle. Военные открыли огонь, «нейтрализовав» нападавшего.
В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на место выехал полицейский спецназ, чтобы убедиться, что у преступника не было сообщников.