В аэропорту Парижа неизвестный попытался отнять оружие у военного

По предварительным данным, мужчина попытался отнять оружие у военнослужащего, обеспечивающего безопасность в рамках операции Sentinelle. Военные открыли огонь, «нейтрализовав» нападавшего.

В настоящее время терминал Orly Sud эвакуирован, на место выехал полицейский спецназ, чтобы убедиться, что у преступника не было сообщников.