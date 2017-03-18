В Екатеринбурге при пожаре погиб ребенок

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, его матери и еще одному ребенку удалось спастись из горящего домика.

По данным ведомства, возгорание произошло 18 марта утром. Садовый дом горел на площади 20 квадратных метров.

— На момент пожара в постройке находилась женщина и двое ее детей, с одним она успела покинуть дом. Второй, к сожалению, погиб, — рассказали в МЧС.

К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. На данный момент огонь ликвидирован, специалисты выясняют причины произошедшего.