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14:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге при пожаре погиб ребенок

18 марта в результате пожара в коллективном саду «Луч» в Екатеринбурге погиб ребенок.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, его матери и еще одному ребенку удалось спастись из горящего домика.

По данным ведомства, возгорание произошло 18 марта утром. Садовый дом горел на площади 20 квадратных метров.

— На момент пожара в постройке находилась женщина и двое ее детей, с одним она успела покинуть дом. Второй, к сожалению, погиб, — рассказали в МЧС.

К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава. На данный момент огонь ликвидирован, специалисты выясняют причины произошедшего.

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