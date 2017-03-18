В Бабьем Яру облили краской памятник Елене Телиге

Этой ночью был облит красной краской памятник Елене Телиге, установленный в Бабьем Яру. Об этом сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook.

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«Без сомнения, осуществлена провокация не только против ОУН и Елены Телиги, а против Украины и украинского народа. Все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в стране, а следовательно, не исключаю, что сценаристы сидят в Кремле. В любом случае правоохранительные органы должны найти виновных. Бандиты должны быть наказаны», — отметил Червак.

Также глава ОУН добавил: «Елена Телига отдала жизнь в борьбе за Украину. Но оказалось, что даже после смерти она не дает покоя врагам Украины. Даже мертвой внушает у них страх. Бандитов найдем и накажем. В этом нет сомнений», — написал Червак.