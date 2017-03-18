По «делу Татфондбанка» задержан гендиректор компании «Сувар Девелопмент» и его заместитель
Сегодня в суде решат, будут ли они арестованы.
Сегодня в суде решат, будут ли они арестованы.
В Казани по «делу Татфондбанка» были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов, об этом сообщает «Бизнес Online». Задержание произошло после того, как сегодня утром они лишь были вызваны в Следственный комитет.
Также сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайства следствия по мере избрания им пресечения.
СМИ отмечают, что Следственный комитет обратился в суд с намерением наложить арест на личное имущество Роберта Мусина, а также членов правления Татфондбанка, причем как тех, кто работал в банке до последних месяцев, так и тех, кто работал в прежние годы.
Напомним, «Сувар Девелопмент» фигурирует по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении
В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (бенефициар Р. Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.
В результате действий Мусина и «неустановленных лиц», Татфондбанк создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту.
Два дня назад были задержаны еще трое фигурантов по «делу Татфондбанка» — ими оказались первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» 34-летний Рамиль Насыров,