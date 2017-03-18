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12:00 (мск), источник: Prokazan.ru

По «делу Татфондбанка» задержан гендиректор компании «Сувар Девелопмент» и его заместитель

Сегодня в суде решат, будут ли они арестованы.

В Казани по «делу Татфондбанка» были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов, об этом сообщает «Бизнес Online». Задержание произошло после того, как сегодня утром они лишь были вызваны в Следственный комитет.

Также сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайства следствия по мере избрания им пресечения.

СМИ отмечают, что Следственный комитет обратился в суд с намерением наложить арест на личное имущество Роберта Мусина, а также членов правления Татфондбанка, причем как тех, кто работал в банке до последних месяцев, так и тех, кто работал в прежние годы.

Напомним, «Сувар Девелопмент» фигурирует по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года.

В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (бенефициар Р. Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

В результате действий Мусина и «неустановленных лиц», Татфондбанк создал условия для получения заранее невозвратного кредита на основании недостоверных сведений о залоговом имуществе, исключающие возможность обращения за обеспечением по кредиту.

Два дня назад были задержаны еще трое фигурантов по «делу Татфондбанка» — ими оказались первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» 34-летний Рамиль Насыров, экс-гендиректор ООО «Новая Нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

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