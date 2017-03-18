На севере Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа; один полицейский ранен, стрелявший сбежал, сообщает телеканал BFM TV.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа; один полицейский ранен, стрелявший сбежал, сообщает телеканал BFM TV.
По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск).
Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.
Ранее сообщалось, то инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли. Позже телеканал сообщил, что полиция, возможно, установила связь между стрельбой и нападением в аэропорту.