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12:30 (мск), источник: РИА Новости

На севере Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неизвестный выстрелил в трех полицейских на севере Парижа; один полицейский ранен, стрелявший сбежал, сообщает телеканал BFM TV.

Источник: AP 2017

По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск).

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Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.

Отмечается, что ранения полицейского не угрожают его жизни

Ранее сообщалось, то инцидент не связан с нападением неизвестного на военных в парижском аэропорту Орли. Позже телеканал сообщил, что полиция, возможно, установила связь между стрельбой и нападением в аэропорту.

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