На севере Парижа неизвестный открыл огонь по полицейским

Источник: AP 2017

По данным телеканала, инцидент произошел в парижской коммуне Стен в субботу около 06:55 (08:55 мск).

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Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов водителя. Тот предъявил документы, а затем достал оружие и выстрелил в полицейских.

Отмечается, что ранения полицейского не угрожают его жизни