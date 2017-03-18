Дочь судьи Москаленко обратилась в суд из-за обвинения ее отца в убийстве Берга

Екатерина Беспалова, дочь судьи Сергея Москаленко, обратилась в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с жалобой на решение квалификационной коллегии судей Омской области. Коллегия дала согласие следственному комитету на привлечение погибшего судьи в качестве обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга. Однако родственники намерены реабилитировать Москаленко и снять с него все обвинения.

Напомним, что Сергей Москаленко был найден повешенным в парке 300-летия Омска, накануне обвинения в убийстве Берга. Следствие считает, что судья совершил суицид. Виктор Берг обвинялся в обмане дольщиков. При строительстве нескольких многоэтажек пропали порядка 100 миллионов рублей.

Бизнесмен был застрелен из пистолета в лесополосе на окраине Омска, накануне вынесения приговора по своему делу, которое вел судья Сергей Москаленко. Самого судью обвиняли в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от Берга за вынесение оправдательного приговора.