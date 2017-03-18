В Башкирии девушка, вытащившая из пожара двух братьев, находится в тяжелом состоянии в реанимации

Катя и её братья, 9-летний Арсений и 3-летний Григорий остались ночевать в доме бабушки. Ночью произошло возгорание. «Окно было занесено снегом, поэтому этот путь эвакуации был отрезан. Отчетливо понимая, что времени нет, девушка бросилась к выходу через веранду, которая была охвачена огнём. Катя пробралась сквозь пламя и вынесла одного мальчика на улицу, затем вернулась за вторым братом, его она эвакуировала через окно, разбив стекла. К сожалению, из огня не удалось спасти прабабушку», — сообщают спасатели.

Благодаря действиям Еватерины были спасены три человека, сама она пострадала больше остальных. В управлении МЧС России по Республике Башкортостан надеются на скорейшее выздоровление отважной девушки, ведомство ходатайствует о награждении ее наградой МЧС России «За отвагу на пожаре».