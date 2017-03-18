В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и автобус, три человека пострадали

Инцидент произошел 17 марта около 13:00 в в районе дома № 43 по улице Советской. По предварительным данным, 35-летний водитель Mazda не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ, следовавшему по маршруту № 96, и столкнулся с ним. Фото с места происшествия выложили пользователи социальных сетей.