В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и автобус, три человека пострадали
В Ростове в результате столкновения автомобилей Mazda и ЛиАЗ пострадали три человека.
В Ростове в результате столкновения автомобилей Mazda и ЛиАЗ пострадали три человека.
Инцидент произошел 17 марта около 13:00 в в районе дома № 43 по улице Советской. По предварительным данным, 35-летний водитель Mazda не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ, следовавшему по маршруту № 96, и столкнулся с ним. Фото с места происшествия выложили пользователи социальных сетей.
«В результате аварии водитель иномарки и два пассажира автобуса — 64-летняя женщина и 58-летний мужчина получили травмы. Пострадавших доставили в больницу», — сообщает ОПБДД УГИБДД Ростовской области.
По факту аварии начата проверка.