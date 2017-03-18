Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Первая женщина в космосе
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
16:33 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и автобус, три человека пострадали

В Ростове в результате столкновения автомобилей Mazda и ЛиАЗ пострадали три человека.

Инцидент произошел 17 марта около 13:00 в в районе дома № 43 по улице Советской. По предварительным данным, 35-летний водитель Mazda не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ, следовавшему по маршруту № 96, и столкнулся с ним. Фото с места происшествия выложили пользователи социальных сетей.

«В результате аварии водитель иномарки и два пассажира автобуса — 64-летняя женщина и 58-летний мужчина получили травмы. Пострадавших доставили в больницу», — сообщает ОПБДД УГИБДД Ростовской области.

По факту аварии начата проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
СМИ узнали о вмешательстве представителя Белого дома в дела ФБР
Бывший топ-менеджер Роскосмоса найден мертвым в СИЗО
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Отец и брат нападавшего в аэропорту Парижа арестованы полицией
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь