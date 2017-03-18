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17:32 (мск), источник: Volga News

Тольяттинская полиция ведет проверки по двум фактам применения оружия в Тольятти

Сотрудники тольяттинской полиции ведут проверки по двум фактам применения оружия в ночь с 17 на 18 марта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около полуночи на Ольховом проезде в Тольятти 36-летний горожанин получил ранение во время конфликта с 46-летним мужчиной, который выстрелил в него из своего официально зарегистрированного травматического оружия. Сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого в причинении ему травм. Оружие изъято.

30-летний мужчина, получивший ранение ночью 18 марта на Южном шоссе, пострадал, по предварительной версии полицейских, во время конфликта с 35-летним оппонентом. Предположительно, ссора между ними произошла еще в магазине и продолжилась на улице. Во время конфликта старший мужчина выстрелил в младшего из своего травматического оружия. Полицейские сообщают, что подозреваемый задержан. Оружие у него изъято.

Сейчас по каждому случаю полицейские ведут проверки, по окончании которых будут приняты соответствующие решения.

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