Тольяттинская полиция ведет проверки по двум фактам применения оружия в Тольятти

По предварительным данным полицейских, около полуночи на Ольховом проезде в Тольятти 36-летний горожанин получил ранение во время конфликта с 46-летним мужчиной, который выстрелил в него из своего официально зарегистрированного травматического оружия. Сейчас пострадавший находится в больнице. Правоохранители задержали подозреваемого в причинении ему травм. Оружие изъято.

30-летний мужчина, получивший ранение ночью 18 марта на Южном шоссе, пострадал, по предварительной версии полицейских, во время конфликта с 35-летним оппонентом. Предположительно, ссора между ними произошла еще в магазине и продолжилась на улице. Во время конфликта старший мужчина выстрелил в младшего из своего травматического оружия. Полицейские сообщают, что подозреваемый задержан. Оружие у него изъято.

Сейчас по каждому случаю полицейские ведут проверки, по окончании которых будут приняты соответствующие решения.